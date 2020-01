Organizátor hackatonu Vondráček: Politici jsou úplně v šoku

Máme neděli, pět hodin odpoledne. Jak celá akce dopadla a jak ji vidíte?

Ještě na tom pracujeme, pořád finišujeme, je tam jedna část systému, která nám zatím neběží tak, jak bychom potřebovali, ale stanovili jsme si deadline 18. hodinu, doufám, že to vývojáři zvládnou. Jinak všechno ostatní běží, takže máme prakticky hotovo. Je tam jeden malý kousek, který ještě finišují. Uvidíme, jestli to bude do šesti, nebo to bude mírně po šesté, nebo to bude později. (Systém byl nakonec spuštěn krátce před 19:00 - pozn. red.)

Zkuste popsat tu práci tolika lidí pro laika, aby si uměl představit, co to vlastně hackaton znamená.

Představte si - a myslím, že to srovnání není úplně mimo realitu - že by se sešly všechny profese a postavily dům za víkend. To se tady stalo. To byla neuvěřitelná energie. Ti lidé byli úžasní a pracovali tady opravdu dnem a nocí. Někteří přišli vlastně po páteční pracovní směně ve svých firmách. Začali tady v šest večer a pracují doteď. Dokonce tady máme zdravotní službu, abychom případně někomu, kdo by nedejbože měl nějaký kolaps, mohli pomoci. Ale nic takového nebylo zapotřebí. Ti lidé byli skutečně úžasní.

Ta motivace, ať už samozřejmě z toho, že jeden druhého nechtěli nechat ve štychu, ale i samozřejmě z toho, že cítili tu obrovskou odpovědnost za to nesmyslné zadání, které jsem jim já dal. Nakonec to prostě zvládli, ta energie byla úžasná.

Povězte mi, co na to politici.

Myslím, že jsou z toho úplně v šoku.

On tady byl pan Babiš...

Byl tady i (šéf Pirátů) Ivan Bartoš, byl tady premiér, byl tady nově jmenovaný ministr dopravy, byl tady Vlado Dzurilla, vládní koordinátor pro IT. Byli z toho neskutečně mimo běžné vnímání, protože tohle asi opravdu není nic běžného. A bylo vidět, že to odhodlání dodělat v takto krizovém, krátkém termínu takhle náročné dílo prostě je asi něco, co se běžně nevidí. Takže sem chodili lidé se podívat už jenom proto, aby to zažili.

Povězte mi ale, co teď bude dál, když se ukáže, se dá během víkendu zvládnout něco takového, co to znamená potom vůbec pro politiky a pro další projekty?

Víte, tohle bylo gesto. Samozřejmě, takhle se normálně fungovat nedá. Abych byl upřímný, že bychom zítra na tom začali opravdu prodávat dálniční známky v rozsahu sedm miliard, to bych si já netroufnul. My ten kód a celý ten systém musíme ještě zdokumentovat, odladit, protože samozřejmě to vzniklo v tom krizovém termínu, tak jsme na určité věci museli rezignovat.

Majitel české pobočky reklamní agentury WMC Grey a digitální agentury Actum LinkedIn Tomáš Vondráček ukončuje hackathon, na kterém skupina 60 dobrovolníků pracovala na informačním systému k elektronickým dálničním známkám. Foto: Vít Šimánek, ČTK

Přesto jsem na svém profilu na LinkedInu publikoval části kódu nebo některé detaily tak, aby se odborná veřejnost mohla na to podívat a posoudit objektivně a spravedlivě, jestli to, co tady vytváříme, je kvalitní dílo, nebo ne. Ten ohlas byl veskrze pozitivní.

To znamená, že reálně se to bude moci použít kdy?

Co vím, tak plán státu je ten e-shop mít v provozu nejpozději na začátku prosince. Technicky by to bylo určitě možné mít na jaře, možná i dříve. Samozřejmě budeme řešit právní záležitosti a musíme řešit také to, že ten e-shop se musí na něco napojovat. Některé registry už existují a tam se bude řešit jenom stabilita toho napojení nebo kvalita toho připojení. Některé části té funkcionality stát musí dovyvinout, na to bude muset vypsat menší zakázku, rozhodně řádově menší než 401 milionů. To bude muset někdo dovyvinout a k tomu my se pak připojíme a to předáme státu a ten si pak najde provozovatele toho řešení tak, aby to mohl dál v klidu užívat.

Vy jste si tady přece jenom trošku mákli. Skutečně nemusí ministerstvo dopravy očekávat žádnou fakturu přímo od vás?