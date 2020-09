Oprávněnost podnikání soudce Veselého posuzuje NSS

„Jsou soudci, kteří jsou bohatí, a soudci, kteří jsou chudí. Tady stojíme před nedokonalostí právní úpravy. Senát NSS by neměl jednat o soudci Veselém, ale o otázce možnostech podnikání a živnostenského oprávnění,“ uvedl Veselého obhájce, někdejší soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. Ten poukázal na to, že zatímco advokáti možnost podnikání mají, soudcům je to odpíráno.

„Nahlížení do spisů je běžná soudcovská praxe, která není nijak upravena zákonem. Velká část těch nahlížení se týká mě, matky nebo bratra. Mohl jsem mámě říct, běž do podatelny a nech si přinést spis, místo toho jsem se podíval já. Nepovažuji to za nic, co by jakkoliv narušovalo práci soudce," uvedl Veselý. Jednání bylo odročeno na 6. října.