Očkování dětí proti covidu je potřeba, není proč se ho bát, říkají odborníci

„Vakcína prošla klinickým zkoušením, schválením Evropskou lékovou agenturou, tím je z definice dáno, že je účinná a bezpečná. To je podmínkou pro registraci. Víme, že účinnost není sto procent, ale to není u žádné vakcíny, a víme, že bezpečnost také není sto procent, ale že se jí blíží a že reakce po očkování jsou přechodné a neškodné. Takže opravdu víme, že vakcína není nebezpečná,“ shrnul pro Právo přednosta Pediatrické kliniky nemocnice Motol Jan Lebl.

Covid není u dětí vždy neškodný. To neznamená, že se ho máme bát. Ale musíme udělat vše pro to, aby pokud možno nenastal, Jan Lébl, Pediatrická klinika FN Motol

Za jedinou podstatnou otázku tak pokládá tu, zda je vakcína potřebná. Sám se domnívá, že ano, i když u většiny dětí probíhá covid bez příznaků či jen mírně. „Na druhou stranu už čtyři měsíce mluvím v médiích o PIMS (zánětlivý syndrom), který je provázen multiorgánovým selháním, nastává dva až čtyři týdny po prodělání covidu a který se objeví u jednoho dítěte z tisíce. Ty děti byly do té doby zdravé a my nedokážeme říci, které to tisící bude,“ dodal Lebl.

V Motole teď prý léčí s tímto syndromem osmiletou dívku ve velmi vážném stavu. Dosud zcela zdravé holčičce se po prodělání covidu vytvořily v srdeční komoře krevní sraženiny a odtud se rozšířily až do mozku. „Covid není u dětí vždy neškodný. To neznamená, že se ho máme bát. Ale musíme udělat vše pro to, aby pokud možno nenastal,“ dodal Lebl.

Zdůraznil, že podle studií nejsou dospělí ani děti, kteří se koronavirem nakazili, proti opětovné nákaze chráněni navždy. Naopak vakcína pomáhá proti všem jeho mutacím.

V Motole se Lebl setkal i s nezletilými, kteří byli očkovaní po transplantaci orgánů přednostně jako možní rizikoví pacienti. „Žádné významnější vedlejší účinky jsme u nich nezpozorovali. Jen ty, jaké jsou u dospělých – každý pátý má teplotu, každý třetí lokální reakci. Ale to vždy bylo naprosto přechodné, nezávažné a bezvýznamné,“ dodal Lebl.

Vakcína na bází RNA přetrvá v těle krátce

Pro očkování dětí se vyslovil i biochemik, parazitolog a molekulární biolog Libor Grubhoffer z Biologického centra Akademie věd. „Bude nezbytné, abychom vytlačili pandemii eliminací koronaviru z cirkulace mezi lidmi. Během pandemie se potvrdilo, že děti jsou vnímavé pro infekci korovirovým původcem onemocnění covid-19 oproti původnímu názoru,“ napsal Právu.

Rodiče by se podle něj neměli vakcíny bát. Vedlejší účinky, které by se u dětí objevily až po letech, podle Grubhoffera nehrozí. „Mediátorová RNA, nesoucí informaci pro povrchový výběžkový protein S, je vpravena do buněčné továrny na výrobu proteinů jako návod k výrobě koronavirového výběžku S. Životnost této informační RNA je nejvýše několik málo dnů, poté končí jako opotřebovaný výrobní návod v tříděném odpadu buněčného hospodářství. Její další setrvání v buňce a negativní působení je proto zcela vyloučené,“ popsal pro Právo Grubhoffer.

Očkování dětí podle něj nakonec pomůže celé společnosti. „Abychom dosáhli kýžené kolektivní imunity, která je předpokladem pro vytěsnění koronaviru z cirkulace mezi lidmi a ukončení pandemie, potřebujeme naočkovat 80 % až 85 % lidí nejenom v naší zemi, ale také ve všech ostatních zemích Evropy, v zemích všech ostatních kontinentů naší planety. Epodemilogové došli k závěru, že bez očkování dětí se neobejdeme,“ uzavřel Grubhoffer.

Rovněž i imunolog Vojtěch Thon z centra Recetox Masarykovy univerzity pokládá očkování nižších věkových kategorií proti viru SARS-CoV-2 za významné.

„Preventivně se i zde předejde komplikacím po prodělání onemocnění covid-19, které mohou být vážné a chronické a chrání se proti onemocnění jedinec i populace. Každá vakcína musí být správně indikována, což spadá do kompetence konkrétního lékaře daného pacienta,“ řekl.

Případným nežádoucím reakcím na očkování lze podle něj předejít. „Lékař může využít též premedikaci antihistaminikem před vakcínou, jež zvýší bezpečnost a nesníží účinnost podané očkovací látky,“ dodal.

Pro očkování se vyslovila i imunoložka Anna Šedivá z FN Motol. „Já bych děti očkovala, vakcína prošla FDA schválením, vedlejší účinky u dětí jsou na stránkách CDC (Center for Disease Control, regulační orgán US), jsou zcela běžné. Moc dlouhodobých vedlejších účinků neočekávám hlavně proto, že ta vakcína je na bázi RNA, v organismu přetrvává krátce,“ napsala Právu.