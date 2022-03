Návrh Polska na obchodní blokádu Ruska je nerealistický, myslí si Stanjura

„Není to realistický návrh. Nemyslím si, že by takový návrh měl šanci,“ řekl v neděli v České televizi Stanjura. Podle něj čtyři balíky sankcí EU vůči Rusku fungují a připravuje se další.

Západní země nyní rozsáhlými sankcemi reagují na útok ruských vojsk na Ukrajinu, EU tento týden uvedla do praxe už čtvrtý balík sankcí proti Rusku. „Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí,“ uvedl podle agentury Reuters v sobotu Morawiecki.