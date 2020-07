Nakažení zahraniční dělníci znervóznili středočeskou obec

Jedná se o skupinu ze zemědělského družstva z nedalekých Čečelic, kde lidé pracovali při sklizni. Objevila se u nich nákaza a vedení družstva je převezlo do karantény právě do obce Kly, kde má družstvo ubytovnu. Jak upozornil iRozhlas, mnoha lidem v Klech se to moc nelíbí a na sociálních sítích se valí vlna kritiky všemi směry.