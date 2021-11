Nacher: Míra drzosti exekutorů překonává moji představivost

Co to milostivé léto vlastně je?

Je to možnost ukončit exekuci zaplacením základního dluhu, tedy jistiny, a odměny exekutorovi, která je 908 korun. Týká se to veřejnoprávních institucí, což je stát, obce, kraje, městské firmy, státní firmy. Typově je to zdravotní pojištění, jízdy načerno, dlužné nájemné v obecním bytě, nemocniční poplatky. Cílem je jednak vyřešit exekuce, které se nahromadily z minulosti, jednak řešit potíže s dluhy, které mohly nastat v souvislosti s covidem.

Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni ale někteří exekutoři třeba dluh z jízdy načerno rozdělují na dvě části: za jízdenku a pokutu, a vymáhají tak poplatek 908 korun dvakrát.

Lidová tvořivost v tomto směru překonává moji představivost. Rozdělit jistinu na dvě části a k tomu si dát dvakrát odměnu chce elementární míru drzosti. Narazil jsem i na to, že si novelu někteří exekutoři vykládají doslova tak, že dlužník má splatit závazek osobně. Nemůže to za něj podle nich uhradit nikdo jiný, musí to udělat jen on.

Mají možnost si dlužníci, kteří se s něčím podobný setkají, někde stěžovat?

Především se musejí obrátit na svého exekutora, aby jim jistinu a poplatek vyúčtoval a řekl, na jaký účet peníze zaslat. Pokud to udělá špatně, doporučuji se obrátit na něj s dotazem, proč například jistinu rozdělil na dvě části. Pak se mohou obrátit na Exekutorskou komoru, poté na neziskové organizace, které kvůli milostivému létu zřídily speciální telefonní linky. Například na Člověka v tísni.

Také bych doporučoval, aby člověk nepromeškal období, kdy se milostivé léto koná, zaplatil obě odměny a pak teprve šel do sporu. Je to lepší než kvůli němu přijít o možnost exekuci výhodně ukončit.

Proč se tomu vlastně říká milostivé léto, když se to děje v zimě?

Přišel s tím Marek Výborný, který to tak nazval podle Bible. V ní jednou za určité období odpustí věřitel svému dlužníkovi všechny dluhy. Jmenuje se to milostivé léto, vzali jsme to tedy jako terminus technicus. Marek měl podobné návrhy dva, jednou vůči veřejnoprávním institucím a jednou vůči soukromým. Ten druhý neprošel.

Některé banky se k tomu ale přesto připojily.

Ano, například Airbank, Home Credit. Mile mě překvapilo, že se do toho zapojily i soukromé firmy. I ony si spočítaly, že je to dobrá věc, protože když jim všichni jejich dlužníci zaplatí jen tu jistinu, tak najednou získají tolik peněz, které by postupným splácením celých exekucí s poplatky získaly jen těžko.

Nedávno ukončila činnost Bohemia Energy a statisíce jejích zákazníků musely přejít k dodavatelům poslední instance (DPI), kde jim měsíční zálohy kvůli cenám energií na burze narostly i na několikanásobek. Projeví se to na množství dlužníků v Česku?

Energetický regulační úřad (ERÚ) a stát mohou ve vztahu k dodavatelům poslední instance učinit pár kroků, abychom tady neutvořili desítky tisíc nových dlužníků, kteří nebudou mít na zaplacení záloh. Jedna věc je s DPI jednat, a to se děje, aby zálohy odpovídaly možnostem lidí, protože jsou v tom nevinně. Často měla řada z nich podepsanou smlouvu o fixních cenách.

Také bych rád připomněl institut hromadných žalob, což je moje letité téma. Kdybychom ho tady měli, tak už ve středu se mohli bývalí zákazníci bývalého dodavatele dát dohromady a žalovat ho. Jde o nedodržení smlouvy z jedné strany. Člověk, který platil zálohy například 1500 korun měsíčně, nyní platí 4500 korun, čímž mu evidentně vzniká škoda, protože měl předtím cenu zafixovanou.

O hromadných žalobách mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že příslušný zákon schválila ještě jeho vláda. Případné schvalování novely, pokud na ní ve Sněmovně dojde, může ale ještě několik měsíců trvat. Půjde to pak uplatnit zpětně třeba na Bohemia Energy?

Ano, může to trvat třeba čtyři nebo pět měsíců. A uplatnit to půjde. Koneckonců zákazníci Bohemia Energy teprve dostali vypsané nové zálohy od dodavatele poslední instance, pak přejdou ke klasickému, tam dostanou také nové zálohy. Škoda se navýší a začne teprve reálně existovat. Teprve když existuje, je možné žalovat.

A jak by v reálu měly hromadné žaloby probíhat? Bude tam někdo, kdo je bude organizovat?

Pokud si dobře vzpomínám, podle toho návrhu by to mělo být deset lidí, kteří se dají dohromady. Měl by být nějaký správce, který je pak bude organizovat. Tímto správcem jsou neziskové organizace, které řeší spotřebitelské spory. Typově třeba Poradna při finanční tísni, občanské poradny, Člověk v tísni. Mají většinou právníky, což zvyšuje profesionalitu. Přihlásit se k nim mohou i další klienti žalované firmy. Soud je dvoukolový, v prvním kole rozhodne, jestli to spadá pod zákon o hromadných žalobách. V tom druhém začne samotný spor.

V souvislosti s pádem Bohemia Energy se objevil i další problém. Spoustě lidí začaly volat různé společnosti, které se vydávaly podvodně za dodavatele poslední instance. Je tento postup v současnosti nějak zákonem řešený?

Naštěstí jsme přijali dvě normy na boj s energošmejdy a konec agresivního telemarketingu. Obě budou platit od 1. ledna. Zprostředkovatelé u dodavatelů energií budou registrováni na ERÚ a budou muset splnit celou řadu podmínek.

Obce budou moci zakázat podomní prodej. Od ledna také začne platit novela zákona o elektronických komunikacích, kde budou muset mít telemarketingové firmy souhlas k tomu, aby vám volaly a nabízely produkty. Pokud ho mít nebudou, bude to zakázané.

Ale jak se bránit do začátku ledna?