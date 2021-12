Ministerstvo zdravotnictví zvažuje před Vánocemi další zpřísnění

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o zpřísnění opatření před vánočními svátky. V nedělním diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News to připustila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Opatření by se podle jejích slov měla týkat počtu osob ve vnitřních prostorech, což by se dotklo především kulturních akcí.