Ministerstvo bere zpět Blatného slova o vězení pro lékaře provádějící potraty Polkám

Zavřel tak možnost občankám Polska vycestovat do České republiky kvůli umělému ukončení těhotenství, v Polsku totiž od konce ledna platí nejtvrdší protiinterrupční zákon v Evropě.

„Uvedená odpověď obsahuje závěry, které nejsou v souladu s platným právem. Jasným závěrem pak je, že občanky Evropské unie mohou legálně v České republice podstoupit umělé přerušení těhotenství. A to i v případě, že by do naší země přicestovaly pouze za tímto účelem a strávily tu jen několik málo dnů,” napsalo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení umístěném ve čtvrtek na svůj web.