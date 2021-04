Minářovo neúspěšné hnutí mělo příjmy 7,3 milionu

Hnutí Lidé Pro Minář připravoval od 23. října loňského roku až do letošního 24. března, kdy jeho založení vzdal. Nepodařilo se mu totiž nasbírat vytyčených pět set tisíc podpisů na podporu hnutí, ani se k číslu neblížil, skončil u 39 tisíc.

Dalších 262 tisíc korun odešlo na „community management a tvorbu komunitního programu, péči o dobrovolnickou síť“. Ze zprávy však není zřejmé, co konkrétního si pod tím představit. Minář k tomu na otázku Práva napsal, že šlo o práci s dobrovolnickou komunitou. „Zkrátka – dobrovolníci se stali naší součástí, měli pro nás obrovský přínos a my jsme zase investovali do toho, aby přibývali další a celá komunita rostla a byla akceschopná.“