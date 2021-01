Majitel pražské restaurace Šeberák má nadále otevřeno. Teď objíždí republiku s rakví na autě

Poprvé proticovidová nařízení Olbert porušil 27. listopadu, kdy odmítal uzavřít svůj podnik v osm hodin večer, jak nově žádala vláda místo dosavadních 22 hodin. Když o měsíc později vláda vyhlásila lockdown a vše uzavřela, i tehdy tato restaurace zůstala otevřená. A zůstala dodnes.

„Otevíráme okolo těch půl jedenácté, zavíráme okolo deváté desáté hodiny podle hostů,“ řekl Novinkám Olbert s tím, že policie je u něj denně „na návštěvě“.

„Policie sem chodí poměrně pravidelně, oznámí nám, co děláme, my oznamujeme jim, že oni porušují naše práva, chvilku si tady vyjasňujeme pozice, pak nám řeknou, abychom zavřeli, a buďto zavřeme, nebo ne, je to různé,“ tvrdí.

Zatím ovšem žádnou pokutu neobdržel. „Jak říkal pan primátor Hřib - ještě není zákonná norma, která by nás nějakým způsobem postihovala, a i když to sice prošlo Poslaneckou sněmovnou, tak Senát zaplať pánbůh řekl, že v nouzovém stavu nebude schvalovat nic represivního,” vysvětlil Olbert.

Restaurace Šeberák má otevřeno. Foto: Novinky

Přestože zákazníci restaurace Šeberák Olberta podporují, jsou kolikrát zmatení a Olbertovi volají, zda má, nebo nemá otevřeno a kdy bude zavírat. „Já jim říkám, že je to všechno ve vůli Policie České republiky. Oni jsou rádi, že se k tomu stavíme čelem a že tady nevymýšlíme s policií žádné hry. My máme otevřeno, protože si myslím, že vládní nařízení jsou protiprávní,“ říká Olbert.

Ve středu vyrazil Olbert na cestu po republice s peticí Otevřeme Česko, aby diskutoval s ostatními podnikateli a informoval je o tom, co dělá on. Že jeho jednání není žádná rebelie, ale že se snaží zachránit sebe i svůj podnik před krachem.

„Když jsme měli demonstraci na Staroměstském náměstí s půllitry i když jsme rozdávali polévku na Vánoce, tak k nám přišlo hodně lidí z krajů a různých měst a říkali, přijeďte taky k nám. Teď investuju čas do těch lidí, kteří ujeli tu dlouhou cestu, přijeli nás podpořit, tak já teď jdu podpořit je. Nakládáme naši putovní rakev a dneska začínáme v Pelhřimově a pokračujeme dál Vysočinou do Jihomoravského kraje, pak na sever do Severomoravského kraje a pak zpátky přes Olomoucký kraj, Královéhradecký a Liberecký domů,“ popisuje svůj plán Olbert.

Olbert objíždí republiku v tomto voze. Foto: Novinky

Ten také přiznává, že přestože měl určitě finanční rezervy, tak nyní už žádné nemá, proto je potřeba pracovat, a ne mít zavřeno.