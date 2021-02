Lidovci nechtějí kauzu Hnilička nechat usnout

„Motivace je jasná. Důvodem vzniku NSA bylo, že to mělo vést k odpolitizování sportu a jeho rychlejšímu a transparentnějšímu financování. Z mého pohledu se ani jedna z věcí nenaplnila,“ řekl Novinkám.

Hnilička: Pokud to bude nutné, tak odejdu

Narážel na to, že šéf agentury Milan Hnilička nedávno zinscenoval výměnu místopředsedů Michala Janeby a Ivo Lukše. Pozice obsadily Markéta Kabourková a Soňa Bergmannová.

Personální změny mu navíc měl podle serveru Neovlivní nadiktovat přímo premiér Andrej Babiš (ANO). Stalo se tak poté, co podpořil jeho setrvání ve funkci po účasti na oslavě v teplickém hotelu, při kterém se porušovala protiepidemická opatření.

Teď je tak podle Jurečky hlavně potřeba, aby se diskuze vůbec otevřela. „Kdyby byly problémy v oblasti financování sportu před vznikem agentury, tak by to bylo jednoduché. Jako poslanec bych se na to ptal v rámci interpelací, ale dneska nemám jakého ministra interpelovat,“ říká lidovec.