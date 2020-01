Lékaři budou opět psát dva léky na jeden recept

Současnou praxi lékaři skutečně přivítali s velkou nevolí, zvláště proto, že jim zabere více času. „Pokud má pacient například čtyři léky, musím teď odeslat čtyři recepty, předtím jsem odesílal dva. Ideální by byl jen jeden,“ řekl Právu například Jan Boháč, praktický lékař z Třince.

„Každé odeslání s autorizací vyžaduje určitý čas, když je hodně lidí, dost to zdržuje a to samé platí pro lékárny. Onehdy jsem jedné paní posílal čtrnáct SMS s léky pro ni a pro manžela. Pro důchodce je to pohroma,“ dodal Boháč.