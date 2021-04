Lékař: Dopady postcovidového syndromu jsou tvrdé

Podle něj jsou to nejčastěji pacienti se závažnými infekcemi plic, pneumotoraxem: „Pak jde například o selhání ledvin, výjimečně mozkové příhody. Délka léčby u těchto lidí je po prodělání covidu různá. Může to být několik dní, ale třeba také víc než jeden měsíc.“

„S postcovidovým syndromem přicházím do styku dnes a denně. A nemluvím jen o pacientech, kteří prošli těžkým průběhem nemoci a jejich stav vyžadoval intenzivní léčbu v nemocnici. Někteří pak měli naprosto lehký průběh, přesto ke mně přicházejí s těžkým postcovidovým syndromem,“ upozorňuje praktický lékař Rodion Schwarz, terapeut celostní medicíny a školitel lékařů a studentů 3. LF UK.

Už měsíce se Schwarz snaží najít způsob, jak lidem, kteří trpí těmito obtížemi po prodělání covidu-19, pomoct. „Projevy nazývané postcovidovým syndromem medicína často neumí vysvětlit. Je třeba volit více úrovní léčby. Já to řeším tak, že odeberu krev, změřím saturaci kyslíku. Pacient má například subjektivní pocit, že jeho krev se neokysličuje, ale kyslíku má dost. To má vysvětlení psychogenní. Ale vždy tomu tak není. Co se nám nakonec osvědčilo, je infuzní terapie,“ řekl Právu praktický lékař.