Kostel na Sokolovsku dostane dotace jako stará fabrika

Dodal, že město se chystá nad to do záchrany kostela vložit dalších 12 milionů korun, které chce získat z úvěru.

„Celkem se tedy bude jednat o investici za 23 milionů korun do kostela, což je historická investice, která se již nikdy v budoucnu v Horním Slavkově nezopakuje, protože na památky prostě peníze nejsou,“ pokračoval starosta.

Peníze z dotací a úvěru přispějí podle Tereka k tomu, že bude možné kostel zkolaudovat. To ale neznamená, že bude zrekonstruován kompletně. Střecha kostela byla zrekonstruována v předstihu. Nyní se chystají stavební úpravy uvnitř této památkově chráněné stavby.

Podle něj se úpravy dočkají i stropy, které jsou nyní pouze podbity dřevem, aby se mohly nakonec vrátit do kostela sejmuté a uschované původní štuky. „Restaurátorské práce se ale budou provádět až v dalších etapách,“ dodal.

Práce jsou nyní naplánovány na dobu dvou let, takže na jaře práce zahájí a hotovo má být na podzim příštího roku. „Je naplánováno, že se bude kostel poté využívat společensko-kulturní sál, tedy jako prostory, kde budou různé výstavy a koncerty,“ doplnil Terek.

Součástí projektu je rovněž obnova žulové dlažby ve Hřbitovní ulici. Vzniknout by mělo i parkoviště a také dosud neexistující cesta na hřbitově samotném, který má být nadto osvětlen.

Horní Slavkov před časem od Karlovarského kraje převzal do svého vlastnictví sousední budovu někdejší fary. „Dostali jsme 800 tisíc korun od ministerstva kultury z programu na obnovu místní památkové zóny. My do toho dáváme dalších tři a půl milionu korun. Tohle vše spolkne jenom kompletní rekonstrukce střechy, přičemž tam přijdou nové krovy a střešní krytina,“ uzavřel Terek s tím, že objekt fary je v současné době v havarijním stavu.