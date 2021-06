Konvoj americké armády bude Českem projíždět od neděle do čtvrtka

Američtí vojáci přes české území přejížděli v opačném směru na konci května. Ve třech konvojích rozdělených kvůli plynulosti dopravy na dálnicích do menších skupin se jich Českou republikou přesunulo asi 700 s přibližně 150 kusy techniky.

Podobný počet vojáků bude i v nadcházejícím konvoji, podle Dvořákové by mělo přijet asi 600 vojáků s více než 200 vojenskými vozidly. Část amerických vojáků se podle ní přesouvá ze cvičení po silnici, další využívají železniční i námořní přepravu.

Konvoj bude opět rozdělen do tří hlavních částí a následně i do menších skupin, které po českých dálnicích pojedou s asi hodinovým rozestupem. Přesuny jsou proto plánovány na pozdní večerní až brzké ranní hodiny, aby co nejméně komplikovaly dopravu.