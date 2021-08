Každá čtvrtá sestřička je bez očkování, řekla šéfka sester

Situace okolo šíření koronaviru se nyní v létě uklidnila, zatím však nelze předjímat, co nás čeká na podzim. Jak to vnímají zdravotní sestry? Stihly si teď v létě odpočinout a načerpat síly na případnou další vlnu na podzim?

Je to složité, protože zdravotnická zařízení odkládaly plánované výkony, které se teď snaží dohnat. Čerpání dovolené proto není tak optimální, jak bychom chtěly. Ale doufám, že i přesto mají sestry prostor, aby si mohly vybrat volno. Měla by to být priorita i pro zdravotnická zařízení, i když chápu, že to není jednoduché kvůli pacientům čekajícím na plánované operace.

Nikdo mě naštěstí nekontaktoval s tím, že by neměl možnost vybrat si dovolenou, takové informace nemám.

Neodešla část sester, když někteří epidemiologové opět varují, že na podzim přijde další vlna?

Nesetkala jsem se s tím, ale byla to jedna z obav, které jsme měli. Aby to vyčerpání nebylo tak obrovské, aby to lidé nevzdali. Ale já se s tím nesetkala a jsem za to ráda. Zdravotníci jsou zvyklí pracovat a neutíkají z boje. Ale situace nebyla jednoduchá, vyčerpala je.

Jak jsou na tom sestry s očkováním proti covidu?

Asi 25 procent sester není očkovaných.

Z jakých důvodů?

Jsou různé, většinou jsou to zdravotní důvody. I mezi zdravotníky jsou pacienti. Já bych je nezatracovala. Samozřejmě nepochopím, když se zdravotník nechce nechat očkovat z jiného důvodu, než je důvod zdravotní. U žen jsou časté případy, že chtějí otěhotnět a tam se očkování nedoporučuje. To naprosto chápu, ale nechápu, když se sestra, která pečuje o pacienty, nenechá očkovat a může nákazu šířit. Pokládám to za nezodpovědné v této situaci.

Bez očkování je tedy každá čtvrtá sestra. Nebojíte se toho, jaký dopad to může mít, pokud na podzim přijde další vlna koronaviru?

Samozřejmě, to číslo je vysoké a snažíme se motivovat k tomu, aby se lidé očkovat nechali. Aby proočkovanost byla co nejvyšší. Myslím si, že se to daří. Očkování je cesta. Důkazem je, že ve chvíli, kdy se začalo očkovat, tak nákaza u zdravotníků výrazně klesla. Efekt to má a není důvod o tom diskutovat.

Odpůrci očkování například argumentují tím, že už jsou k dispozici léky proti covidu a v případě nutnosti mohou pomoci.

Léky se podávají, účinnost je ověřená. I u nás v IKEMu jsme je podávali. Ale toto je lichý argument.

Tématem kampaně pro sněmovní volby je i zdravotnictví. Politické strany budou muset vyřešit, jak se vypořádat s nedostatkem personálu, na který si stěžují nemocnice. Hnutí Přísaha například navrhlo zavedení nonstop školek pro děti zdravotníků, což ovšem sklidilo od odborníků kritiku. Co si myslíte vy, že by přilákalo pracovníky do zdravotnictví?

Kdybychom věděli, co tento stav vyřeší, tak bychom asi byli kandidáti na Nobelovu cenu. Celá situace je složitá, je to celá řada provázaných kroků. Školka s dětmi celý den? Maminky, co pracují ve zdravotnictví, jsou převážně sestry a pracují ve dvanáctihodinových směnách. Jim by určitě pomohlo, kdyby školka pro děti byla otevřená do sedmi nebo osmi hodin večer. Ale určitě by nebyly dobré, a už vůbec ne pro zdraví dítěte, noční školky a nonstop školky. Maminka se po noční směně musí vyspat, takže by si stejně nemohla ráno vyzvednout dítě ze školky. A nechávat ho tam 24 hodin? To opravdu pro vývoj dítěte dobré není.

Stačilo by podle vás k přilákání nových sil do nemocnic zvednutí platů sester?

Platy se naštěstí neustále zvyšují, tento trend musí pokračovat. Není možné, aby se zastavil a přestalo se sestrám přidávat. Musíme být však realisté a nemůžeme chtít skokové navýšení platů, to si asi stát nemůže dovolit, i když bychom si to přáli. Ale finanční ohodnocení není hlavní problém, který sestry trápí. Je to spíš to, že ta práce je velmi zodpovědná a náročná.

Já bych si přála a prosazuji to, aby sestry, které jsou dlouhodobě ve směnách, měly nárok na výsluhy, jako mají ozbrojené složky, vojáci, policisté, hasiči. Aby sestra věděla, že teď pracuje v šíleném zápřahu, ale pak bude mít k důchodu výsluhu. To by určitě byla další motivace.