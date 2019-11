Karlův most už má zpět své strážce, chrání ho nové ledolamy

Ledolamy chrání most nejen před ledem a ledovými krami, ale také před nečistotami vzniklými například při povodních či velkých deštích. Schopné jsou zachytit menší naplaveniny i velké klády, které by jinak mohly pískovcové pilíře mostu narušit.

„Firmě se podařilo najít ty samé specialisty, kteří pracovali na stavbě ledolamů už před 14 lety. A těm se zase podařilo sehnat dokonce původní nářadí a zařízení, které na to používali. Nejspíš proto to dokázali celé uspíšit,” uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Ledolamy se mění po patnácti letech, s jejich výměnou se dopředu počítalo. Je užito jiné dřevo, než ze kterého byly ledolamy původní. Jedná se o dub evropský, který byl vytěžen Čechách. Dřevo se sušilo zhruba na třicetiprocentní vlhkost tak, aby tam nevznikaly trhliny. Muselo se kontrolovat, bylo to opravdu náročné,“ sdělila Novinkám mluvčí TSK Barbora Lišková.

Karlův most čeká po výměně ledolamů další rozsáhlá oprava, týkat se bude zejména oblouků mostu a pilířů. Horní část včetně mostovky a zábradlí byla rekonstruována naposledy před 10 lety. Práce by měly probíhat v příštích 20 letech, provoz na mostě by kvůli nim neměl být nijak omezen.