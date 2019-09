Kácet, nebo ne? Tomograf za 400 tisíc určí zdraví stromu

„Tomograf funguje na základě přenosu ultrazvuku, kdy jsou do stromu natlučeny sondy. Jsou zhruba deset až dvanáct centimetrů od sebe. Natloukají se do takzvaného stromového pletiva, pod kůru zhruba centimetr, kde je aktivní zóna stromu,“ popsal Jan Zeman ze Správy veřejného prostranství a zeleně Prahy 5.

Měření trvá zhruba půl hodiny, výsledek stroj automaticky zaznamenává do grafu. Zatímco zelená barva značí zdravý stav, modrá naznačuje, že v místě se nachází dutina. Podle Zemana to však neznamená, že je nutné strom hned pokácet, jelikož takový strom může vydržet i další desetiletí.

Investice do tomografu vyšla na 400 tisíc korun. Podle místostarosty by se peníze měly městu vrátit do dvou let. Zároveň uvažují, že by v budoucnu tomograf poskytli i občanům.