Jak bude probíhat od září výuka? Brífink ministra Plagy

Ministr školství Robert Plaga (ANO) představí manuály k fungování škol při epidemii koronaviru v novém školním roce. Materiál by měl obsahovat přesná hygienická opatření, která budou muset školy dodržovat při výuce. Ministr by měl také říci, jak by měla vypadat distanční výuka v případě uzavření škol či tříd. Tisková konference je naplánovaná na 10:00 hodin, Novinky ji nabídnou živě.