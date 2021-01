Iniciativa Chcípl PES na demonstraci v Praze vyhlašuje otevření Česka

„Záměrem demonstrace je ukázat lidem, že nejsou sami, ukázat jim, kolik skupin z postižených sektorů už se dalo dohromady. Nejsou to jen restaurace, ale celé obrovské sektory,“ řekl Novinkám Landa.

Organizátory podpořil také herec Michal Suchánek: „Zaslouží si jakoukoliv pomoc za to, co dělají, ať si o tom myslí kdokoliv cokoliv. Je to záslužný.“