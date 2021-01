Hory zaplavily stovky lidí. Opět

„Už zhruba měsíc, co na dopravu a parkování dohlíží policie, se situace zlepšila, nedochází k živelnému parkování a lidé se rozprostřou po celých horách,“ míní starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

„Venku jsou minus tři stupně a je nádherně. Ideální počasí, aby lidé vyrazili do přírody za pohybem,“ pokračoval starosta Špinler. On sám v sobotu rolbou upravil na 98 kilometrů běžeckých tratí. Obec tratě upravuje díky příspěvku kraje. Parkování zde není zpoplatněno. Lidé vyrážejí jak na hory, tak využívají zdejší běžeckou arénu.

Utéct do hor, ale vyhnout se množství lidí v lyžařských centrech. Řešením pro rodinu Mikolášíkovu z Hradce Králové byla v sobotu návštěva Jestřebích hor mezi Krkonošemi a Orlickými horami.

Běžkaři ve zvýšené míře hojně využívají stopy v okolí protržené přehrady Souš v Jizerských horách. „Je pravda, že v loňském roce bylo méně sněhu, ale zvýšený provoz je letos patrný. Na parkovišti, které Desná udržuje a kde se platí symbolická padesátikoruna za den, je přes týden 60 až 70 automobilů denně, o víkendu až dvě stě. Lidé prostě nemají jinou možnost než jet na běžky,“ zamyslil se Martin Soukup z Městského úřadu v Desné, kterého mrzí, že kvůli opatřením jsou zavřeny vleky i lanovky. „Přitom takhle krásná zima už tu dlouho nebyla. Je to dost smutné,“ dodal.

Například do Harrachova, centra západních Krkonoš, sice návštěvníci přijíždějí, ale s normální sezonou se to srovnat nedá.

„Lidé tu jsou z celé republiky, jak je vidět podle SPZ automobilů. Chodí bobovat nebo na běžky nebo se jen tak procházejí. Osobně proti tomu nic nám, nemám rád příkazy a nařízení, ať jsou lidé na čerstvém vzduchu. Ale je mi líto obcí, protože nemají příjmy z ubytovacích poplatků. Přitom na zimní údržbu jde peněz hodně,“ dodal Soukup s tím, že do Harrachova jezdí zejména lidé, kteří tu vlastní apartmány.