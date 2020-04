Hejtmani se bouří proti oddlužení státních nemocnic. Dejte peníze i krajským, vyzývají vládu

„Ačkoliv je tento počin zahalen odůvodněním ´koronavirového pláště´, čímž je navozován dojem, že dluhy vznikly za poslední měsíce vyhlášeného stavu nouze, pravda je jiná,” kritizuje v dopise zaslaném ministrovi zdravotnictví postup zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Krásné ráno všem 😉 Budu rád, když si přečtete můj otevřený dopis ministru zdravotnictví Adam Vojtěch a napíšete mi svůj... Zveřejnil(a) Jiří Čunek dne Pondělí 27. dubna 2020

Vláda v pondělí na návrh resortu zdravotnictví schválila oddlužení šesti fakultních nemocnic až do výše 6,6 miliard korun. Jde o Všeobecnou fakultní nemocnici, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Nemocnici na Bulovce, Thomayerovu nemocnici, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnici Brno.

Problém je podle Jiřího Čunka především v tom, že finanční podpora je jen pro ty nemocnice, které si za dlouhá léta a za předchozích vedení nastřádaly dluhy, neuměly hospodařit a teď dostanou od státu peníze, zatímco ty, které hospodaří dobře, nedostanou nic.

Čunek: Nesystémový populismus

„Stát nám všem vezme peníze a tím, že neřídil nemocnice dobře, tak dluhy zaplatí z peněz nás všech? A při tom vyhrůzování obyvatel kvůli koronaviru si myslí, že si toho nevšimneme?” opřel se do ministra zdravotnictví Čunek.

„Vidím to jako populismus s kupování si lidí. Nenašel se jediný hejtman, který by s dopisem nesouhlasil. Je to špatný a naprosto nesystémový krok. Za naprosto stejnou práci dávají jiné peníze, a to ve zdravotnictví dělá chaos,” dodal Čunek s tím, že nemocnice mohou peníze použít i na zmíněné odměny pracovníků v nemocnicích právě v době koronaviru.

Hejtmani společně kritizují především to, že kraje jako zřizovatelé svých krajských nemocnic nemají na mimořádné odměny zaměstnanců krajských nemocnic peníze. Ti tak prémie navíc za stejnou práci jako kolegové ve fakultních nemocnicích nedostanou.

Běhounek: Je to podpora nerovnosti

„Je to pro mě velké překvapení, protože je velký omyl si myslet, že tíhu pandemie nesou jen státní nemocnice, nebo že v nich pracují lidé více než v ostatních nemocnicích,” napsal Novinkám hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (před povinností nosit roušku) Foto: Petr Hloušek, Právo

Hejtmani v dopise rovněž žádají o finanční podporu pro nemocnice zřizované právě kraji. „Ze strany ministerstva zdravotnictví jsou jednostrannou podporou přímo řízených organizací prohlubovány nerovnosti. My si nemůžeme dovolit to samé, co činí Vojtěch, který dá peníze svým nemocnicím a vyzve je k odměňování pracovníků,” uvedl Novinkám hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (před povinností nosit roušku) Foto: Jan Handrejch, Právo

Čunek dodal, že kraje peníze svým nemocnicím ani poslat nesmí. „Kraj ty nemocnice sice vlastní, ale peníze na ně dát nemůže. Peníze má nemocnice získávat z veřejného zdravotního pojištění,” doplnil. Naopak fakultní nemocnice jsou příspěvkovými organizacemi státu a ten jim tak přímo může peníze poslat.

Oddlužení ale nesmí podle odborníků naplňovat znaky státní podpory. To by mohlo znamenat selektivní výhodu pro konkrétní státní organizace.

Vojtěch: Nic pod rouškou koronaviru

Jediným možným řešením je podle hejtmanů to, aby stát dal více peněz zdravotním pojišťovnám, které nemocnicím platí peníze podle výkonů. Následovat by tak měla změna úhradové vyhlášky, kde by se navýšily peníze za konkrétní zdravotní zákroky, a tím by dostaly více peněz všechny nemocnice podle počtu odvedených výkonů.

Ministerstvo i přes výhrady z krajů návrh hájí a změny nechystá. „Zřizovatel je zodpovědný za své nemocnice a jejich hospodaření. Tedy stát je zodpovědný za své nemocnice a kraje za své. Státní nemocnice, které dostanou finanční podporu k uhrazení svých závazků, tvoří páteř zdravotní péče v ČR a jsou nezastupitelné v systému. Neděláme nic pod rouškou koronaviru. Jedná se o zařízení, která si s sebou táhnou svůj dluh již řadu let a brání jim to v rozvoji. Koronavirus pouze zdůraznil potřebu mít v ČR ekonomicky zdravé nemocnice,” reagoval Vojtěch na výhrady hejtmanů.