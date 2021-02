Hejtmani mluví o otevírání škol, obchodů či skiareálů

Hejtmani by měli jednat v neděli od 10:00 s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), obě strany si přivedou své epidemické experty a proberou opatření, která podle názoru hejtmanů nejsou správná nebo logická.

Hejtmani po sobotním jednání mluvili o tom, že by výsledkem jednání měl být třeba návrat dětí do škol, regulované otevření obchodů, služeb, venkovních sportovišť včetně skiareálů nebo kulturních zařízení. Třeba v otázce zrušení nočního zákazu vycházení ale mezi nimi byly znát rozpory.

Od 14:00 by měla jednat vláda, kam bude přizván i předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) a šéfové všech krajských hygienických stanic. Kabinet by měl podle Babiše o opatřeních rozhodnout tak, aby občané co nejdříve věděli, jaká pravidla budou od pondělí platit.