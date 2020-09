Hamáček: Prymula je odborník, zlepší koordinaci na ministerstvu

O Prymulově chystaném jmenování hovořil v pondělí po ranní rezignaci Adama Vojtěcha (za ANO) premiér Andrej Babiš (ANO). Ten Prymulu na jaře prosadil místo Hamáčka nejdříve do čela Ústředního krizového štábu, jelikož se však Prymula začal po čtrnácti dnech věnovat projektu chytré karantény, šéf vnitra ho nakonec nahradil.

Hamáček sám si však podle svých slov na spolupráci stěžovat nemůže. „Myslím si, že je to odborník, který ví, jak má postupovat proti té epidemii. Je to dobrá volba,“ řekl Hamáček Novinkám.

Pokud jde pak o samotný Vojtěchův odchod, připouští, že signály měl. „Nejsilnější byly v neděli večer. To už jsem dospěl k názoru, že bude ranní tisková konference o rezignaci. Ale potvrzení přišlo až ve chvíli, kdy to pan ministr oznámil,“ popisuje.

Dále pak připomněl i aktuální význam resortu. „Ministerstvo zdravotnictví vydává všechna opatření v boji proti epidemii a bude tak činit, než dojde k nějaké změně rámce,“ uvedl s odkazem na možnost opětovného vyhlášení nouzového stavu. V tu chvíli by nebyla opatření nadále vydávána na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, nýbrž krizového zákona.

V řádném stavu ale nadále zůstává všechna odpovědnost právě na resortu zdravotnictví. K tomu Hamáček nyní dodal, že by uvítal i určité zefektivnění. „Určitě to bude vyžadovat vyšší míru koordinace jednotlivých skupin na ministerstvu. A to myslím, že pan Prymula zvládne.“