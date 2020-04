Hamáček: Chceme zrušit zákaz vycestování. Neznamená to ale otevření hranic

„Chceme od 14. dubna změnit zákaz vycestování pro občany a chceme to sjednotit na všech hranicích. Chceme zrušit zákaz vycestování pro Čechy. Neznamená to ale otevření hranic,” uvedl v pondělí po jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf Jan Hamáček.

Češi by za hranice mohli vycestovat pouze v tzv. odůvodněných případech. Ty by měly být stejné jako v Česku, kde lidé smějí cestovat pouze do práce, z práce, na nákup nebo v nutných situacích za rodinou.

Na nákupy do Drážďan ne

Hamáček však upozornil, že to neznamená, že by lidé mohli jezdit do ciziny za nákupy. „Nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude odůvodněný důvod, tak může Čech vyjet. Při cestě zpět bude zaznamenán PČR a hygiena nařídí individuální karanténu,” dodal Hamáček.

Na přesných detailech bude ještě pracovat a představí je do 14. dubna. Stále by měl platit zákaz příjezdu cizinců.

Hamáček také informoval o změně podmínek pro pendlery, kteří nebudou muset nutně po příjezdu ze zahraničí do karantény. Jejich zaměstnavatel jim zajistí testy, a pokud bude výsledek negativní, získá pracovník povolení, které pak ukáže na přechodu policii.

Zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz pro obyvatele České republiky vycestovat ze země, stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka.

Pravidla pro cestování přes hranice by se mohla uvolnit zhruba po měsíci. První zákaz cestování přes hranice přijal kabinet s účinností od soboty 14. března, kdy se týkal jen vyjmenovaných rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

K uvolňování je skeptický

Uvolňovat by se mohla i další opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl třeba už před Velikonocemi otevřít některé obchody jako třeba obuv nebo venkovní sportoviště. Náměstek zdravotnictví Roman Prymula zase mluvil o potřebě promořit celou populaci.

Hamáček před velkými změnami varoval. „K uvolňování opatření jsem velmi skeptický. Zdaleka není vyhráno a země spíše opatření přitvrzují. Nikdo to zatím moc nerozvolňuje,” dodal Hamáček.

Zopakoval i to, že vláda trvá na prodloužení nouzového stavu do 11. května, ačkoliv opoziční poslanci chtějí, aby to bylo jen do konce dubna.