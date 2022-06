Gazdík: Popírám, že by Redl zasahoval do rozhodování mého či STAN

Ministr ve čtvrtek napsal, že ho policie nekontaktovala a žádné vysvětlení jí nepodával. "S Michalem Redlem se známe, to jsem nikdy nepopíral. Pracovně jsem se s ním setkal například ohledně pronájmu prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu jako krajský radní, nakonec jsme však na kraji našli lepší řešení," uvedl s tím, že se s Redlem setkávali i společensky na přátelské bázi.

"Sděloval mi své názory - například právě na mediální obraz STAN. Ale rozhodně popírám, že by Michal Redl jakkoliv zasahoval do rozhodování hnutí STAN nebo do mých politických rozhodnutí," uvedl. Podle médií však byly jeho styky s Redlem časté. Server Deník N ve čtvrtek uvedl, že policisté při vyšetřování kauzy kolem pražského politika Petra Hlubučka (STAN) zjistili, že kontakty mezi Gazdíkem a Redlem byly mnohem čilejší a že se týkaly i Starostů a nezávislých.