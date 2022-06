Fiala: Restrukturalizace ČEZ by mohla proběhnout do dvou let

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by mohla restrukturalizace společnosti ČEZ proběhnout zhruba do dvou let. Novinkám to řekl ve čtvrtek před zasedáním Evropské rady v Bruselu. Neupřesnil však, zda by mělo dojít k faktickému rozdělení firmy. Cílem je podle něj zemi energeticky zabezpečit.