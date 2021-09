Fiala: Daně zvyšovat nebudeme a zavedeme i daňovou brzdu

Kolik tipujete, že koalice Spolu získá hlasů ve volbách?

Nikdy netipuji, pokorně čekám, jak voliči rozhodnou.

Co byste považoval za úspěch?

Když vyhrajeme volby.

Skutečně? Nic jiného, jen vítězství?

My potřebujeme vyhrát volby. Děláme vše, aby to tak bylo, a šance je obrovská. Po patnácti letech zde může ve volbách zvítězit středopravicový subjekt, a toho bychom měli využít.

Jenže z většiny průzkumů – a vím, že mi řeknete, že jediným průzkumem jsou volby – to tak nevypadá. Ať už ale dopadnou jakkoliv, stále platí, že jediná cesta, jak chcete postupovat, je koalice s piráty a STAN?

My lidem nabízíme změnu. Přesvědčujeme je, aby nás volili a dali nám šanci tu změnu uskutečnit, protože v České republice zkrátka nemůže pokračovat vláda populistů nebo vláda populistů s extremisty.

To je prostě reálná hrozba. Pak by se nestavěly ani silnice, ani byty, nic by se neudělalo se vzděláním, nezkrotil by se rozpočet.

Přesvědčuji lidi, abychom vyhráli, a neuvažuji o tom, co bude po volbách.

Ano, pirátská koalice, která se také hlásí k politické změně a také nechce, aby zde pokračovala populistická vláda, je partner, který se nabízí pro povolební vyjednávání.

O jaké změně vlastně mluvíte? ODS je dlouholetou součástí politického systému, stejně jako KDU-ČSL, jejíž lídr Marian Jurečka byl dokonce s Babišem ve vládě. Ani TOP 09 nejsou žádní nováčci.

Změna je v tom, že se tu zač­ne dělat normální, slušná politika, která bude kompetentně řešit problémy této země.

Nemůže pokračovat tohle populistické běsnění, které rozděluje společnost, nikam nás neposouvá, a hlavně je děsně drahé. Nemůžeme mít druhé nejrychleji rostoucí zadlužení v EU, na což doplatí příští generace. V roce 2013 každý z nás dlužil 160 tisíc korun, kdežto dnes, v době nesmírné ekonomické konjunktury, každý z nás dluží 226 tisíc korun. Tohle bude muset někdo zaplatit. Až sem nás dovedli populisté.

Podívejte se na silnice, dálnice, nic se nepostavilo. Nestaví se byty, my máme cíl, aby se stavělo aspoň 40 tisíc bytů ročně jako před deseti lety. To nejsou vzdušné zámky, to je realita, které lze dosáhnout.

Stát je neuvěřitelně přebyrokratizovaný, zbobtnalý, potřebujeme ho zdigitalizovat, aby po úřadech běhala data, ne lidé. Musí se něco udělat se vzděláním, s důchodovou reformou, člověk po čtyřicítce dnes nemá jistotu slušné penze. Vláda populistů neudělala ani krok k důchodové reformě. Je jasné, že změnu potřebujeme.

Kolikrát jsem už před volbami slyšel, že je potřeba řešit vzdělávání a důchody. A po volbách zase jako když utne.

Já vedu stranu, která se, když byla ve vládě, pokusila udělat nějaký krok k důchodové reformě.

Ale jak to dopadlo.

Nedopadlo to dobře, protože nebyla dohoda napříč politickým spektrem. O to se musíme snažit. Z opozice jsme nabídli vládě, že se na tom budeme podílet, poslali jsme naše lidi do komisí, ale vláda se nedokázala ani shodnout, jak to má vypadat, takže jsme se nedostali nikam. Populisté nebudou dělat důchodovou reformu, jak jsme ji dělali kdysi my, protože je nezajímá nic, co jde za horizont volebního období. Odpovědná politika se stará i o budoucnost.

Já šel do politiky proto, že jsem byl nespokojený s tím, jak vypadá, a já své slovo držím, lidi to vědí. V roce 2017 všichni viděli, že jsem řekl, že nepůjdeme s Babišem do vlády, a nešli jsme. Řekl jsem, že snížíme daně, až k tomu budeme mít příležitost, a snížili jsme je. Pánbůh zaplať, že jsme to udělali, protože když se teď všechno zdražuje, lidé mají v peněženkách víc peněz.

Nebojí se lidé návratu pravice? Nemají obavy, že zase začnete škrtat všude možně?

Nesetkal jsem se s tím. Mluvím s lidmi každý den a lidé po nás chtějí, abychom je zbavili Babiše a populistů. Chtějí silnice, na nichž se bude dát jezdit. A také chtějí, aby se zkrotil rozpočet. Chápou, že když by jejich rodina zvýšila výdaje za čtyři roky o padesát procent a neměla by to pokryto příjmy, řítí se do problémů. A to se v ČR děje. Za poslední čtyři roky se zvýšily výdaje o 600 miliard, skoro o padesát procent. Není to kryto příjmy. Jsou služby státu lepší? Postavilo se něco? Ne, nic se neděje, ale ty peníze jsou pryč. Někdo bude ale muset ty deficity splácet.

Takže to lidé zaplatí na daních?

My nebudeme zvyšovat daně, to je velmi důležité. Dokonce zavedeme daňovou brzdu, která znamená, že pokud by vláda zvýšila jedny daně, jiné by musela snížit. Teď ještě není pozdě. Jsme schopni šetřit na státu a běžných výdajích tak, že se to ještě nedotkne lidí.

Bude to udržitelné? Nepřijde pak zase někdo s tím, že je tu ekonomická realita a budou se muset dělat nepopulární kroky?

Máme to velice dobře spočítáno. Jedna věc je příjmová stránka rozpočtu, ale zakopaný pes je ve výdajové stránce, na kterou populisté a socialisté úplně kašlou. Tam je potřeba ušetřit sto miliard ročně. Z opozice jsme už na konkrétních pozměňovacích návrzích ukázali, jak ušetřit 82 miliard, takže pro vládu ušetřit sto mi­liard opravdu není problém. To je necelých šest procent výdajů.

Kdybych vám řekl, ať snížíte výdaje vaší domácnosti o šest procent, dokážete to. Stejně tak to musí dokázat stát. Takhle bychom během tří čtyř let dostali rozpočet na slušná čísla, a nemuseli bychom šetřit na lidech.

Kde ve výdajích byste začali škrtat jako první?

První na řadě jsou neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. To jsou desítky miliard korun a když jezdím po ČR, ptám se menších nebo středních firem, tak je nečerpají. Jde to na velké koncerny. Když mluvíme o digitalizaci státu, to také znamená ušetřit prostředky. Zbavíme se obrovské byrokracie, což znamená i prosekání právní džungle.

Chceme prosadit pravidlo, že při zavedení nové povinnosti se musí aspoň dvě zrušit, takhle se zbavíme asi dvaceti procent předpisů. Chceme seškrtat třináct procent úřednických míst. To neznamená, že všechny propustíme. Zbavíme se neobsazených míst, která stát platí, a zbavíme se některých agend, na které nebudou potřeba lidé. Pokud na EET potřebujeme 400 úředníků a EET nefunguje, pak tam nejsou lidé potřeba.

Šetřit se musí i na běžných věcech. Když si přečtu, že státní agentura přezouvá zimní gumy na letní za 40 tisíc na jednom autě, to není možné. I na takových maličkostech musí stát šetřit.

I pokud budete v nějaké vládě, určitě bude koaliční. Kdybyste vládu složili s piráty a STAN, bude to pět stran. Budete muset dělat kompromisy a nevím, jak se na některé tyto nápady budou vaši koaliční partneři tvářit.

To je otázka vyjednávání. V české politice je tradice, že tu vždycky máme koalice, dokonce koalice, které jsou programově velmi odlišné. My jsme udělali velký krok, skoro historický, že jsme vytvořili koalici Spolu. Nabídli jsme voličům jeden silný blok, aby se už nemuseli rozhodovat a měli jistotu, že jejich hlasy budou mít váhu. Volič, který je příslušník střední třídy a cítí se být od středu doprava, má najednou koho volit. To je přece obrovský posun od toho, co tu bylo dřív.

V minulém týdnu se vám ta jednota poněkud zadrhla, když předseda KDU-ČSL Jurečka řekl, že do vlády, která by uzákonila manželství pro všechny, lidovci nepůjdou. Sice to později vzal zpátky, ale neukazuje to na hlubší trhliny, které budete muset překonávat? A to je před volbami.

My je překonáváme. Jsme tři strany s historií, s programy, možná i křivdami lidí mezi sebou, to všechno jsme překonali. Máme program, za kterým si všichni stojíme, vystupujeme v naprosté shodě. Překonali jsme neshody ve prospěch toho, co máme společného, a to je přece strašně důležité. Výrok pana Jurečky byl nešťastný. Kaž­dému se občas stane, že něco řekne jinak, než by chtěl. Opravil to, protože v téhle věci máme tradičně volné hlasování, a tím to pro mě končí.

Volby jsou 8. a 9. října. Kdy podle vás budeme mít novou vládu?

Tuto otázku si kladou asi nejen politici, ale spousta politologů a komentátorů. Poctivá odpověď je, že nevím. Doufám, že tyto volby dopadnou jednoznačně a přesvědčíme pana prezidenta, aby jednal rychle. Mít brzy stabilní vládu je potřeba i kvůli předsednictví EU, které nás čeká v druhé polovině příštího roku. Zatím se to moc nepřipravuje, což je obrovská chyba.

Ve středu jste v Lánech jednal s prezidentem Milošem Zemanem, těsně po jeho propuštění z nemocnice. Přesvědčoval vás, ať jde ODS s ANO do vlády?

Ne, tak ta debata neprobíhala. Pan prezident se netají sympatiemi k Andreji Babišovi a hnutí ANO, ale bavili jsme se o různých věcech. Hodně času jsme trávili debatou o rozpočtu a konkrétně výdajích na obranu.

Pan prezident, a v tom se shodneme, je přesvědčen, že je potřeba aktivně bojovat proti islámskému terorismu. Současně má názor, že po stažení z Afghánistánu není potřeba vynakládat tak velké prostředky na obranu, ale já myslím, že je to v našem zájmu. Připadá mi samozřejmé, že lídr opozice mluví s prezidentem republiky. Nemáme stejné názory, ale diskutovat spolu mi připadá na místě a správné.

Překvapilo mě, že na schůzku s prezidentem vás doprovázel poslanec Pavel Blažek, který není ani členem nejužšího vedení ODS. Proč jste ho vzal s sebou?

To vzniklo z předcházející schůzky s panem prezidentem, kde jsme se bavili o právních a ústavněprávních věcech. Pavel Blažek šel se mnou, on se s panem prezidentem dobře zná ještě z doby, kdy jsme oba byli ve vládě. Teď jsme tam tedy šli ve stejném formátu. Už minule jsme se domluvili, že by se jedno setkání do voleb mohlo ještě uskutečnit a jsem rád, že nás přijal hned po návratu z nemocnice.

V jaké byl prezident kondici?

Nepouštěl bych se do detailů, nejsem lékař, ale vedli jsme spolu hodinu normální dialog. Pan prezident působil trochu unaveněji, to se není co divit: po osmi dnech v nemocnici bych také nebyl odpočatý. Byla to úplně normální debata.

Nebyla by pro tuto zemi lepší vláda s účastí ANO a ODS než vláda s účastí ANO a SPD?

Neznám moc lidí, co si to myslí. Když potkávám lidi na náměstích a na ulicích, všichni chtějí, abychom vyhnali Babiše. Taková úvaha lidem nedává smysl a mně také ne. Nevím, čeho bychom dosáhli. Ať se kaž­dý podívá, čeho dosáhla ČSSD. Jaké jsou to výsledky pro ČR? Nula. Jaké jsou výsledky pro ČSSD? Kdysi nejsilnější strana má dnes problém se dostat do parlamentu. Čeho dosáhli? Ničeho.

Tyto iluze živí na jedné straně naši nepřátelé a pak lidé, co ztratili soudnost. Buď vyhraje koalice Spolu a dáme dohromady většinu, nebo vyhraje ANO a dá dohromady koalici s extremisty. To nemaluji čerta na zeď, oni se tím ani netají, že by ANO vládlo s SPD. Komunisté jsou připraveni, a když jim to vyjde, hned to udělají. A o žádných dalších možnostech se nemusíme bavit.

Takovému scénáři byste přesto mohli zabránit, kdybyste šli s ANO do vlády.

My s ANO nepůjdeme a opakuji pořád totéž. V roce 2017 jsem dokázal, že slovo držíme. Ale neživme iluze: když oni budou mít stojedničku, tak to udělají. Po minulých volbách začalo ANO vládnout s komunisty a SPD ve Sněmovně hned, a vůbec se s nikým nebavili.

Teď budou možná vládnout normálně, vždyť už o tom mluví. Tak bude ministr vnitra Tomio Okamura? Já jen vím, že populisté s extremisty nic nevyřeší. Bude to ještě horší. Rozhází naše peníze, neposunou žádnou věc kupředu, a ještě nás budou posouvat na Východ. SPD se netají, že chce referendum o vystoupení z NATO, a to já tedy nechci. Můžeme tomu zabránit jen tím, že ve volbách zvítězíme. To ať si každý, kdo toto čte, uvědomí.

Neuvažovali byste ani nad možností tolerance nějaké, třeba menšinové vlády?

A k čemu by to bylo? My chceme, aby tahle hrůza skončila! Andrej Babiš je osm let ve vládě, je to jeden z nejdéle sloužících politiků. A co udělal? Je tu rozdělená společnost, obrovské zadlužení, vzdělání, se kterým se nic neudělalo, silnice, po kterých se nedá jezdit, nulová důchodová reforma, byty se nestaví, tohle nemůže pokračovat!

Mluví se i o možnosti, že by Andrej Babiš ve vládě vůbec nebyl, že by premiérem byl někdo jiný z ANO. Ani tam byste nebyl shovívavější?

Ne. ANO je Andrej Babiš. ANO je hnutí, které hájí osobní, ekonomické a mocenské zájmy Andreje Babiše. Ať mi někdo vysvětlí, co je ANO bez Babiše. Je to levicová, nebo pravicová strana? To nedává smysl. Když se ANO rozpadne a budou to nějaké jiné subjekty, pak se můžeme bavit o tom, kdo jsou a co chtějí. Ale v tuto chvíli je ANO bez Babiše nepředstavitelné. Auto bez kol může být, ale nejezdí.

ODS bude mít v lednu volební kongres. Spojujete vaši předsednickou kandidaturu s výsledkem voleb?

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Můj horizont končí devátým říjnem, na to se naprosto soustředím. Co bude potom, to zatím vůbec neřeším. Kongres bude volební, to je pravda. Nebavíme se o tom ani uvnitř ODS. Celá strana se soustředí na volby.

Marian Jurečka nedávno řekl, že pokud Spolu nesestaví koalici s piráty a Starosty, tak to pro něj znamená, že jeho mise skončila a na předsedu lidovců už nebude kandidovat. Vy to tedy takto nemáte?

Ne, já přemýšlím o tom, jak uspět ve volbách. Potom bude dost času na rozhodnutí.

Může tedy nastat scénář, že v lednu ještě nebudeme mít vládu, nespokojení delegáti vás sesadí a nějaký váš nástupce půjde s ANO do vlády?

To nepředpokládám. Spousta komentářů, které o ODS poslouchám posledních sedm let, ukazuje, že ti komentátoři ODS neznají. Když říkáme, že ODS nepůjde s Babišem do vlády, tak to neznamená, že to říká Petr Fiala a strana má úplně jiný názor. U nás ani není žádné křídlo, které by to prosazovalo. To je naprosto jasný postoj ODS. Změnu nejde dělat s těmi, kdo se osm let podíleli na tomto rozpadu země.

Neříkejte, že v ODS nejsou lidé, kteří jsou nespokojeni například s tím, že ODS letos poprvé nekandiduje sama, ale v koalici.

Všechny klíčové orgány strany schválily tuto koalici fakticky jednomyslně, tam nejsou žádné rozpory. Samozřejmě jsme velká strana a jistě mají někteří členové na něco jiný názor. To je v pořádku. Buďto si na každý názor vytvoříme vlastní stranu, nebo budeme mít velké strany, kde je spousta názorových proudů. V tuto chvíli není v ODS žádný silný názorový proud, který by říkal, že by něco mělo jít jinak.

Jedno z vašich volebních hesel je, že už nedopustíte lockdown. Co když bude kvůli zahlcení nemocnic nutný?

Máme náš Anticovid tým a opíráme se o expertní stanoviska. Jsme přesvědčeni, že to lze řešit lokálně. I kdyby se covid začal šířit, tak když budeme dostatečně trasovat a testovat, bude se zvyšovat proočkovanost obyvatelstva, když budeme vědět, jaké má kdo protilátky, stačí zasahovat jen v ohniscích. Lockdown opravdu nechceme.

ČR měla jeden z nejtvrdších lockdownů, nejdéle zavřené školy v Evropě a má skoro nejhorší bilanci. Přes třicet tisíc mrtvých. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula dokonce řekl, že patnáct tisíc z nich zemřelo zbytečně. To je přece hrůza.