Estonsko a Lotyšsko vrátily Česko mezi bezpečné státy

Petříček: Situace s cestováním na Kypr a do Slovinska se do týdne nevyřeší

Petříček: Situace s cestováním na Kypr a do Slovinska se do týdne nevyřeší Koronavirus

Lidé by se podle něho měli také zaregistrovat do systému DROZD, tedy do systému dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí. „Díky tomu jsme schopni s lidmi lépe komunikovat, pokud by se změnily podmínky pro cestování,” nabádal Petříček.