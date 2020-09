Epidemiolog: Jsou tu superšiřitelé

Délka karantény by se mohla zkrátit, myslí si hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Rozhodující by podle jeho slov neměl být výsledek testu, ale množství viru v organismu infikovaného. Takzvaným superšiřitelem nákazy je podle něj člověk sedm až deset dnů. Při trasování by Smejkal zůstal u epidemiologicky významnějších kontaktů.