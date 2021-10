Dopingovou kauzu české jezdkyně bude řešit policie

Zatímco k jejímu úrazu došlo loni 11. června a ona tvrdí, že se druhý den, tedy 12. června, dostavila na ambulanci ORL v motolské nemocnici, kde ji údajně ošetřil dr. Jurovčík, on sám jí vystavil první lékařskou zprávu až 20. července.

Aplikovaného množství roztoku by musela být přibližně čajová lžička

V případu jde o to, že se tehdy ještě sedmnáctiletá Vingrálková účastnila loni 11. června závodů v parkuru v Chuchli. Spadla při tom z koně, ale po­dle zástupců provozovatele areálu ihned vstala, na nic si nestěžovala a odešla. Tamní zdravotník se ji hned snažil kontaktovat, ale ona nasedla na koně a odjela pryč.

Čtyři dny před tím ale jezdkyně přišla s žádostí o tzv. zpětnou terapeutickou výjimku. V té uvedla, že 12. června večer, tedy den po pádu z koně, se jí spustila krev z nosu a musela vyhledat lékařskou pomoc. Zamířila prý tedy do ORL ambulance v motolské nemocnici a rovnou k tamnímu primáři Jurovčíkovi. Ten jí pak podal kapky do nosu, které kokain obsahují. Tak se podle Vingrálkové dostala zakázaná látka do jejího těla.