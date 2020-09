Do školních lavic poprvé usedla jediná česká paterčata

Matka paterčat zpravodaji ČTK řekla, že všechny děti se na zahájení výuky velmi těšily. „Je to první den, takže je to pro ně něco nového,” dodala. Podle Kroščena byl největším nedočkavcem syn Deniel. Fotografování ale rodina striktně odmítla s poukazem na soukromí dětí.

Přípravy na první školní den podle Kroščena rodina zvládla bez větších potíží. „Co se týká učení, tak by měli být připravení. Ale co se týká financí, tak to samozřejmě bylo těžší,” řekl Kroščen. Poukázal na to, že připravovat na zahájení školy pět prvňáků je samozřejmě náročnější než v případě jednoho dítěte nebo dvou.