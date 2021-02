Do Česka dorazily vakcíny AstraZeneca

„Předpokládáme, že v pondělí se začne s distribucí v rámci ČR,“ potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Zdlouhavá administrativa by distribuci ohrozit neměla, jelikož Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil vše nutné už v pátek odpoledne.

S další dodávkou z belgického závodu se počítá příští středu. Do té doby by mohlo být jasno i o tom, kdo ji bude rozvážet. Prozatím pojišťovny distributora nevybraly, a rozdělení této vakcíny si tak musí ministerstvo zajistit samo. Podle zástupkyně firmy AstraZeneca pro ČR Jarmily Dolečkové dostane Česko v únoru až 170 tisíc dávek.

Ke čtvrtečnímu večeru ministerstvo vykázalo 327 759 provedených očkování. Druhou a tím pádem poslední dávku už dostalo 78 434 osob. Více než polovinu naočkovaných tvoří zdravotníci a naočkovat se už podařilo přes 21 procent seniorů nad 80 let.

Kromě AstraZeneky slibují zvýšené dodávky i další výrobci. Pfizer/BioNTech, který nedávno export omezil, by měl v únoru dodat 335 000 dávek, v březnu 500 000 dávek a ve druhém čtvrtletí 4,5 milionu dávek.

Než se vakcína dostane na všechny, mohlo by být přechodným řešením použití protilátek, které snižují riziko, že se stav pacientů dramaticky zhorší.

Česko se zajímá o dva perspektivní léky ze Spojených států. První objednávku u americké firmy Eli Lilly ohlásil tento týden premiér Andrej Babiš (ANO). Preparát by měl podle jeho poradce Romana Prymuly s účinností 80 procent zajistit, že člověk neskončí například na plicním ventilátoru.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dělá Česko vše pro to, aby se léky do tuzemska dostaly co nejdříve. Termín ale neupřesnil.