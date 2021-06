Další náraz vlády u soudu: Povinnost testů před návratem do ČR autem zrušena

Lidé, kteří nyní do ČR přijíždějí ze zemí s tzv. velmi vysokým rizikem, musí podle opatření v této zemi absolvovat test na koronavirus, aby se mohli do ČR vrátit. Podle soudu není možné tento test vyžadovat u lidí, kteří cestují individuální dopravou, například autem.

„Soud shledal, že v případě návratu občana individuální dopravou lze sledovaného cíle, tj. ochrany veřejného zdraví, dosáhnout i mírnějšími prostředky, než je povinné absolvování testu u akreditované laboratoře před návratem do České republiky,“ uvedl soudce Štěpán Výborný.

Od 21. června budou pro cestující do Česka platit mírnější pravidla

Lidé, kteří cestují do zahraničí individuálně, museli před návratem zkoumat podmínky testování té které země a hledat akreditované laboratoře. Při cestě autem je ale podle soudu minimální riziko, že by někoho nakazili. Aby se případně nákaza nešířila dále v ČR, odráží podle soudu povinnost absolvovat další test po návratu po 5 dnech, do té doby budou lidé v samoizolaci.