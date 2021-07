ČSSD proti ANO. Poslanci zpřísnili pravidla pro vyplácení dávek

Schválení novely v dolní komoře provázely emoce. Proti úpravě zákona z dílny poslanců ODS se postavili poslanci z ČSSD i Piráti, hnutí STAN se při hlasování zdrželo. Proti byl také poslanec hnutí ANO Julius Špičák a lidovec Jan Čižinský.

Pro byla naopak většina zákonodárců z hnutí ANO, ODS, TOP 09, SPD, většina lidovců a přítomní nezařazení poslanci.

„Nemůžeme přijímat protiromské zákony v této Sněmovně. Zákon je totálně proti demokracii ve společnosti. Podívejte se na to, co chcete schválit,” rozzlobil se například poslanec ČSSD Petr Dolínek. Poukazoval na to, že zákon postihne především chudé rodiny ve vyloučených lokalitách.

Podle poslance ODS Petra Beitla by se ale mělo slovy o tom, že jde o rasistický zákon, šetřit, když je podle něho nelze doložit

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zase upozorňovala, že by to mohlo situaci v lokalitách zhoršit. „Situace ve vyloučených lokalitách je velmi závažná. Musíme si ale přiznat, když ji něco zhorší,” reagovala na novelu také Pirátka Olga Richterová.

Hyťhová: Horší to být nemůže

Podporovatelé zákona naopak tvrdili, že situaci ve vyloučených lokalitách již zhoršit nic nemůže.

„Horší už to být nemůže, lidé nemají motivaci pracovat a neposílají děti do školy. Každá věc, která pomůže k tomu, aby lidé pracovali a děti chodily do škol pomůže,” uvedla například poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová.

„Tam, kde nefunguje domluva a motivace, musí přijít trest,” prohlásil na plénu také lidovec Jan Bartošek. Proti se naopak vymezoval jeho stranický kolega Jan Čižinský.

Komunistka Hana Aulická Jírovcová zase tvrdila, že má novela přimět lidi, aby dodržovali pravidla. „Ty určitá skupina lidí nezná, protože je to nikdo neučil. Vyrůstá tu už čtvrtá generace lidí, která ani neví, co je to ráno vstávat a jít pracovat,” řekla.

Snížení dávek pro rodiče záškoláků

Úřady by pak podle novely snížily dávky na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek by přišli také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

U tolerování a podpory záškoláctví by podle předlohy platil pro strhávání pokut z dávek princip "jednou a dost". U ostatních přestupků by byly postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které by lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.