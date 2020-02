Čižinský: Dělení na pravici a levici je přežitek. Všichni jsme sociální demokraté

Do sněmovních voleb, které budou v Česku na podzim 2021, zbývá ještě více než rok a půl, většina politických subjektů ale už nyní pracuje na volebním programu. Jan Čižinský byl jedním z prvních, kdo začal na kampani aktivně pracovat, a snaží se získat tzv. 3000 statečných. Ty shání přes formulář na internetu a sdružuje je i ve zmíněné skupině.

Mělo by jít o lidi, „kteří jsou ochotni pro svou zemi něco udělat,” jak popisoval v prosincovém rozhovoru pro Novinky. Dále uvedl, že chce k politice přitáhnout šikovné lidi a vytvořit politickou sílu, ale zároveň neštěpit jiné strany. Řada jeho sympatizantů však upozorňuje, že vlastně neví, co je skutečným cílem nového uskupení, a ptá se na program a hmatatelné cíle.

„Pokud by už nějaká jasná vize a strategie existovala, jistě by nebyl sebemenší problém to sem a na web alespoň v základních bodech sepsat a postupně doplňovat,” postěžoval si další z uživatelů Jarek Jesenský.