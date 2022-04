Chystá se zákon k potírání dezinformací

Podle Klímy by mohl vycházet ze slovenského návrhu, s nímž tamní resort přišel loni v prosinci. Do trestního zákona doplňuje nový skutek, na jehož základě by bylo trestné vytvářet i šířit nepravdivé informace, které by mohly „znepokojit obyvatelstvo nebo ovlivnit jeho rozhodování o závažných společenských otázkách“.

Viníkům by na Slovensku v takovém případě hrozil jeden rok až pět let vězení. Návrh zatím tamní resort vyhodnocuje s policií a prokuraturou.

Blokování několika českých dezinformačních webů, ke kterým se stát uchýlil po propuknutí války na Ukrajině, je podle něj extrémním východiskem, které si vyžádala mimořádná situace. „Není to návod na stabilní řešení. Ten je najít zákonnou cestu, vymezit to, co je už mimo zákon, a to, co není možné tolerovat,“ uvedl.