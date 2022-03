Chabr: Do roku 2025 postavíme v Praze 100 rychlých nabíjecích stanic pro auta

Radní Prahy schválili směny nemovitostí za 2,2 miliardy korun. K čemu budou určeny pozemky, které město získá?

Týká se to primárně Veleslavínského zámku, kde je dlouholetý zájem městské části Prahy 6 i hlavního města Prahy, aby tam vzniklo zázemí pro školství. Dále se jedná také o kus zahrádkářské kolonie na Balkánu. Tam mají zahrádkáři strach, že pokud by to stát prodal v dražbě, tak to povede k rozpadnutí zahrádkářské kolonie.

Dostat bychom měli i Kasárny Karlín, kde je vize vybudovat dostupné bydlení. Současně jde například i o objekt v Hybernské ulici 2, kde je záměr vytvořit obslužné místo pro občany či další školskou kapacitu, například střední školu.

Směníte také pozemky kvůli metru D?

To jsme schválili v pondělí. Jde o směnu pozemků v Libuši mezi restituenty a Hlavním městem Praha. Vyřešili jsme tím dlouhodobý problém, kdy má Praha v místě dotace na stavbu tramvajových kolejí. Ale chyběly nám k tomu právě nutné pozemky. Díky nim může ale také vzniknout stanice metra D Libuš, která by tam jinak nebyla.

Co za tyto pozemky město vymění?

Dáváme jim jiné pozemky na Libuši, které jsou v sousedství a v budoucnu budou zastavitelné.

Jakou mají hodnotu?

Pozemky za 60 milionů korun dává město. Za necelých 60 milionů je dávají restituenti.

Dohodnout jste se měli také se Škodou na spolupráci ohledně elektromobility.

Je to memorandum mezi Škodovkou, Pražskou energetikou (PRE) a městem. Vytipujeme místa na mapě a budeme rozvíjet síť rychlých nabíjecích stanic, které by měly být u hlavních tranzitních stanic, tedy například u Jižní spojky nebo magistrály.

Auta by se na nich měla nabít během pěti minut, a to až na stokilometrový dojezd. Do roku 2025 by jich měla vzniknout stovka.

Kdo bude dobíjecí stanice financovat?

Bude to Škodovka s PRE. My chceme mít kontrolu nad tím, kde budou vznikat, aby to dávalo smysl z pohledu dopravy. Zároveň tím chceme pomoci ke snížení závislosti na ruské ropě.

Když už jsme u Ukrajiny, chystáte další pomoc pro uprchlíky? Například nové ubytovací kapacity?

V rámci městských objektů jsme vytipovali téměř všechno. Pomohl nám také soukromý a veřejný sektor. Například ve spolupráci s Univerzitou Karlovou jsme získali dvě koleje, kde jsme zprovoznili 497 lůžek.

Se státem jsme také jednali o tom, aby nám dal Veleslavínský zámeček do bezplatné výpůjčky. Tam by se realizovala potřeba pro školství, mohly by v něm vzniknout učební třídy. Zároveň jsme vzali i nemovitosti, které jsou dlouhodobě určeny k rekonstrukci, a v nich se snažíme vytvořit základní infrastrukturu, například teplou vodu či vytápění.

A Kasárny Karlín?

Ty jsou komplikovanější. Když by bylo teplejší počasí, tak by šly využít. Problémem jsou ale rozvody vody a topení. Máme nyní tým projektantů, kteří zjišťují, co by se tam dalo zprovoznit.

Do Prahy na začátku mířila zhruba čtvrtina Ukrajinců. Je to tak pořád?