Češi si připomínají 70 let od smrti Milady Horákové

S projevem vystoupil i kardinál Dominik Duka, podle kterého se vytrácí vzpomínka na to, co se v zemi odehrálo. Zmínil také to, co je podle něho největší krizí této doby. „Nedokážeme být věrni sami sobě a svým ideálům a svému přesvědčení,” řekl kardinál.