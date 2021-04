Češi agenty z Vrbětic zatím v zahraničí nehledají

Britové po útoku na Skripala a jeho dceru v září téhož roku vydali na podezřelé příslušníky GRU také evropský zatykač. To se v nejbližších dnech chystají podle informací Práva učinit i české úřady, jenže toto pátrání se týká jen zemí Evropské unie a Británie, nikoli například Ruska či USA. Databáze Interpolu je však celosvětová a vychází z mezinárodního zatykače, který soud v daném státě na hledané osoby vydá. To ale zatím Česko neudělalo.

„Není to běžná situace. Za normálních okolností to jde přes Interpol do pátrání. Samozřejmě netuším, jak jsou do toho zapleteni zpravodajci, že tam mají zpravodajské služby své zájmy, což může běžné postupy trochu modifikovat. S tím jsem se ale nikdy nesetkal, takže nemohu jednoznačně říct,“ řekl k tomu včera Právu bývalý dlouholetý policejní detektiv.