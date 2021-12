Budeme silnější. Bartoš oznámil kandidaturu na šéfa Pirátů

„Stavím se čelem k neúspěchu ve sněmovních volbách a k nenaplnění vize, kterou jsem jako předseda i volební lídr reprezentoval. Naše ambice nebyla naplněna v žádném z pozitivních cílů, pokud neberu zabránění možné vlády SPD a ANO. Řada chyb jde zcela objektivně samozřejmě za mnou jako lídrem, i když jsem dal do své práce opravdu maximum a šel jsem do toho s plným nasazením, stejně jako se o to snažím každý den,“ uvedl Bartoš.