Brusel začal řešit český boj proti polskému dolu

Jde o reakci na českou stížnost vůči záměru polské strany a postupu tamních orgánů, kterou do Bruselu adresoval Liberecký kraj. Ten zastupuje několik nejvíce ohrožených obcí na Liberecku. Jejich obyvatelé se obávají, že kvůli těžbě, jež se má přiblížit k české hranici, přijdou o vodu ve studních a zvýší se hlučnost a prašnost.

„A to přednostně, v takzvané urychlené proceduře. Je to dobrá zpráva, protože tímto postupem jsou projednávány pouze ty nejzávažnější otázky,“ uvedl Jiří Löffelmann (SLK), radní Libereckého kraje pro životní prostředí.

Do Bruselu příští týden odjede rovněž početná česká delegace, v níž budou zástupci samospráv ze severních Čech, obyvatelé postižených obcí i zástupci hnutí Greenpeace, kteří se získáváním podpisů pod petici za záchranu vody v pohraničí pomáhali.

„A abychom tlak ještě stupňovali, tak 17. března vystoupí v Evropském parlamentu hejtman Martin Půta, a to na snídani, kterou organizuje jeden z poslanců z výboru pro životní prostředí,“ oznámil Branda.

Hnědé uhlí by se u českých hranic mělo těžit minimálně dalších 24 let. O prodloužení do roku 2044 rozhodlo v lednu polské regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi.