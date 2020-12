Blatný povolil využití šesti dávek vakcíny místo pěti

Výjimka je udělena do konce března příštího roku.

„Za přísného dodržení objemu jednotlivých dávek lze použít obsah jedné vícedávkové injekční lahvičky až pro šest pacientů, a to v případě, kdy objem očkovací látky v jedné lahvičce umožní odebrání nezbytného objemu jednotlivých dávek pro každou z aplikací,“ napsalo ministerstvo zdravotnictví ve svém rozhodnutí podepsaném Blatným.

Toto rozhodnutí následovalo po pondělním vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že američtí a izraelští zdravotníci z jedné nádoby vakcíny získávají místo pěti dávek šest. Babiš si kvůli tomu dopisoval s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a německou kancléřkou Angelou Merkelovou, protože toto v EU zatím nebylo možné. Ideálním řešením by bylo rozhodnutí Evropské lékové komise, které by umožnilo vytěžovat z každé lahvičky šest dávek, a to v celé Unii.