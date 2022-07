Bez včel by v regálech chybělo až 60 procent potravin

Představte si, že dnes v Česku přijdete do obchodu a tam chybí pro vás jinak běžně dostupné potraviny, které denně kupujete. Tak by to nejspíš vypadalo, kdyby v Česku nežily včely. Jejich produkty stojí i za potravinami, u kterých by to člověka nenapadlo. Nápad obejít se bez zboží ze včelích produktů zrealizoval jeden z obchodních řetězců, jehož zákazníci byli ve středu při nákupu velmi nemile překvapeni.