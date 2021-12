Babišova vláda proti nově vznikající: Povinné očkování bude

„Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vyhlášku o povinném očkování. Do konce týdne by měla být ve Sbírce zákonů,“ uvedl po pondělním jednání ministr Vojtěch.

Povinné očkování by mělo platit pro lidi starší 60 let a pro některé profese, jako jsou například zdravotníci či pracovníci v sociálních službách.

„Jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta. Uhnout by nebylo poctivé,“ vysvětloval strategii kabinetu v demisi Vojtěch.

Ražení něčeho, co avizuje nastupující vláda rušit, obhajoval i vicepremiér Karel Havlíček (ANO). „Já nevím, jestli je to jisté. Uvidíme, jak se k tomu budoucí vláda ve finále postaví,“ uvedl.

„Musíme nést odpovědnost až do posledních dnů. Jsme přesvědčeni o tom, že je to správný krok, a je naší povinností pokusit se přesvědčit nastupující koalice,“ doplnil.

„Nepozorujeme další eskalační nárůst. Nemůžeme to brát ale jako konec vlny, musíme počkat na další dny, zda se potvrdí trend postupného poklesu. Druhou variantou by pak byl mechanismus tzv. stolové hory, kdy by přírůstky byly stále na stejné hladině,“ zhodnotil situaci ministr Vojtěch.