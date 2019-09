Babiš v moři za 50 tisíc, Fiala s míčem za tisícovku. Strany utrácejí za reklamy na Facebooku miliony

Politické strany dávají stále častěji přednost reklamě na internetu a sociálních sítích. Novinkám to potvrdil mediální analytik a bývalý ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš.

„Všichni se zhlédli v americkém modelu a v Donaldu Trumpovi. Na internetu si dnes vyměňuje informace spousta lidí. Žijeme v nové době, která je digitalizovaná. Ty strany do toho ty peníze musejí dát, bez toho už to dnes nejde. Výdaje na internetovou reklamu jdou nahoru, zatímco výdaje na reklamu v tisku jdou dolů,“ říká Mikeš.

To, kolik partaje utratí za reklamu na Facebooku, se dá dohledat v takzvané knihovně reklam. Facebook totiž zavedl pravidlo, že reklamy týkající se sociální problematiky, voleb nebo politiky, musí obsahovat informaci o tom, kdo je zaplatil.

Strany si mohou na sociálních sítích zvolit, koho přesně osloví. Například Facebook má totiž díky aktivitě každého uživatele na jeho stránkách velmi dobrý přehled o tom, kolik mu je, kde bydlí, jaké má zájmy apod. Strany pak mohou kampaně cílit konkrétně podle bydliště, věku či například pohlaví. Všechny tyto faktory následně ovlivňují to, kolik bude propagace konkrétního příspěvku stát.

Mluvčí ČSSD Barbora Kalátová Novinkám sdělila, že většina částky byla čerpána ve volební kampani na volby do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu. Ani miliony na facebookovou reklamu ale sociálním demokratům nepomohly, v eurovolbách, které se konaly v květnu, nezískali jediné křeslo.

„V této částce je samozřejmě i období kampaně do Evropských voleb, kdy jsme doporučovali informace velkému množství lidí. Když nám na něčem záleží, chceme si být jisti, že se ta zpráva dostane k co nejvíce lidem. Na Facebooku se platí, když chcete doručit něco, co je pro vás důležité,“ sdělil Novinkám hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter.