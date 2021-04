Babiš se omluvil za slova o útoku na zboží

„Vždycky se to obrátí proti mně. Namísto materiálu jsem použil zboží. Slovo bylo nešťastné, já se za to omlouvám,“ kál se Babiš.

Byl to útok na zboží, ne akt státního terorismu, prohlásil Babiš k Vrběticím

„Takhle to nebylo myšleno. Omlouvám se za to,“ zopakoval. Podstatou ale podle něj je, že vláda reagovala rychle. Výbuch ve Vrběticích nazval bezprecedentním teroristickým útokem na českém území.

„Nešlo o akt státního terorismu, to znamená, že Rusko neútočilo na Českou republiku. Agenti útočili na zboží obchodníka se zbraněmi. Ta munice měla vybuchnout po cestě, takže já jen vysvětluji, že to nebyl útok Ruska na Českou republiku,” prohlásil.

To v úterý zkritizovala tvrdě opozice. „Češi nejsou zboží. Vláda by měla zažalovat Ruskou federaci jako viníka této situace. A Babiš by se měl zamyslet nad svými výroky,” zvolala například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová před jednáním Sněmovny.