Je to absolutní katastrofa, řekl Babiš o Bělorusku. Evropa musí jednat rychle

„To, co se tam děje, je absolutní katastrofa, právě teď se rozhoduje, jestli to dopadne jako u nás, jako sametová revoluce v roce 1989, aby byly svobodně demokratické volby a ne volby zmanipulované diktátorem, nebo po včerejším telefonátu Lukašenka a Putinem (ruský prezident Vladimir Putin, pozn. red), to může dopadnou jako v roce 1968, když přijely ruské tanky a zničily Pražské jaro,“ řekl Babiš ve svém videovystoupení, které zveřejňuje na facebookové stránce.