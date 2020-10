Babiš a Hamáček tlačí Sněmovnou protichůdné daňové zákony. Opozice se jim směje

Sněmovna v úterý pustila do třetího čtení dva různé návrhy na zrušení superhrubé mzdy. To by nebyla žádná kuriozita, kdyby každý z nich nebyl z pera jedné vládní strany. Zatímco ČSSD v čele s Janem Hamáčkem navrhuje zdanění práce sazbou 19 procent a 23 procent, ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem razí sazbu 15 a 23 procent. Opozice se nad nejednotností vlády pozastavuje.