Arenberger: Setkávání lidí možná ještě omezíme

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek večer uvedl, že možnost setkávání 10 lidí vevnitř a 20 lidí venku se možná ještě zpřísní na dva lidi uvnitř a dva venku. Pokud ano, oznámí to v sobotu odpoledne. Ministerstvo hledá cestu, jak to udělat. Arenberger to řekl v České televizi. Připustil, že záležet bude na tom, jak to posoudí právníci.